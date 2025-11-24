Скидки
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Дональд Трамп просит снять новую часть франшизы «Час пик»

По данным источников издания Semafor, президент США Дональд Трамп захотел возродить франшизу «Час пик». Он якобы лично настоял, чтобы глава Paramount Ларри Эллисон возродил серию.

По данным издания, Трамп якобы обожает комедийные боевики 90-х и 80-х, поэтому он так сильно хочет возродить «Час пик», ведь это один из самых выдающихся примеров фильмов жанра. К примеру, президент США так же сильно обожает «Кровавый спорт» с Жан-Клодом Ван Даммом.

Главные роли в «Часе пик» исполняют Джеки Чан и Крис Такер: они играют напарников полицейских, которые разбираются со своими делами и преступниками. Третья часть серии вышла в 2007 году.

