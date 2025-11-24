Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые детали iOS 27 — Apple займётся оптимизацией и багами

Появились первые детали iOS 27 — Apple займётся оптимизацией и багами
Комментарии

Авторитетное издание Bloomberg поделилось планами Apple на мобильную операционную систему iOS. По данным издания, компания сфокусируется на оптимизации ОС вместо введения значимых новых функций.

Инженеры Apple уже приступили к разработке iOS 27, которую представят на конференции WWDC26 летом. Это будет большая работа над ошибками предыдущих версий ОС впервые с iOS 12 — с устранением багов, улучшением производительности и повышением эффективности работы iPhone.

Сама iOS 27 по традиции выйдет осенью 2026 года с запуском iPhone 18. Ожидается, что в новую версию операционной системы всё же войдут некоторые новые функции, включая ИИ-поиск в браузере и подписку Apple Health+ с продвинутыми рекомендациями по здоровью.

Материалы по теме
iPhone 18 выпустят на шесть месяцев позже — источники
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android