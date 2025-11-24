«Иллюзия обмана 3» стала самым кассовым фильмом серии в России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

24 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли отметки в 1,05 млрд рублей. Лента удерживает лидерство в отечественном прокате, опережая «Авиатора», «Август» и другие проекты спустя 10 дней проката.

Таким образом, триквел ленты о фокусниках установил рекорд серии по сборам в России — раньше он принадлежал второй части. И в ближайшие недели отрыв новинки только увеличится.

Самые кассовые фильмы серии «Иллюзия обмана»

«Иллюзия обмана 3» — 1,05 млрд рублей. «Иллюзия обмана 2» — 1,02 млрд рублей. «Иллюзия обмана» — 680 млн рублей.

«Иллюзия обмана 3» продолжает историю знаменитых «Всадников», которые обучают новую команду фокусников. Они вновь продемонстрируют миру головокружительные трюки, магию и превращения, каких ещё не видел мир.

К своим ролям в фильме вернулись Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступил Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»).