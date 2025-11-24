Скидки
В России резко подорожала оперативная память — цены взлетели в разы

В начале ноября по всему миру резко подорожала оперативная память — модели DDR5 на 32 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ начали стоить в несколько раз больше. Спустя несколько недель ситуация затронула и Россию.

Так, популярная модель Kingston FURY DDR5 на 32 ГБ в российских магазинах сейчас стоит 26 тысяч рублей, хотя ещё в конце октября стоимость модели составляла 10 тысяч рублей. А версия на 64 ГБ обойдётся в 52 тысячи рублей, хотя ещё недавно ОЗУ можно было взять за 17 500 рублей.

История цены на Kingston FURY Impact в DNS — модель подорожала в три раза за несколько месяцев

Фото: DNS

Эксперты связывают резкое подорожание оперативной памяти с нейросетями — OpenAI, xAI, Google и другие ИИ-компании массово скупают накопители для работы ChatGPT, Grok, Gemini и других языковых моделей. Из-за этого на складах по всему миру заканчиваются комплектующие, поэтому стоимость товара стремительно растёт.

Тем временем крупные производители ОЗУ вроде Mikron пока не собираются бороться с дефицитом, поэтому снижение цен в лучшем случае произойдёт в 2026 году. Ситуация в том числе затронет SSD-диски, смартфоны и другие зависимые от ОЗУ устройства.

