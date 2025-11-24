Звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре любимых фильма

Американские актёры Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Сэди Синк рассказали о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре картины, оказавшие на них наибольшее впечатление.

Так, Сэди Синк очень любит комедию «Школа рока» с Джеком Блэком, бельгийскую драму «Близко», хоррор «Лабиринт Фавна» и «В ожидании Гаффмана».

Любимые фильмы Сэди Синк (Макс)

«Лабиринт Фавна» (2006)

«В ожидании Гаффмана» (1996)

«Близко» (2022)

«Школа рока» (2003).

Гейтен Матараццо же очень любит пятый эпизод «Звёздных войн», драму «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри, мультфильм в «Поисках Немо» и драму «Однажды».

Любимые фильмы Гейтена Матараццо (Дастин)

«Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980)

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

«В поисках Немо» (2003)

«Однажды» (2007).

Наконец, Финн Вулфхард выбрал свою четвёрку. В неё вошли в основном ленты конца XX века, включая «Индиану Джонса» и хоррор «Американский оборотень в Лондоне». Кроме того, актёр очень любит «Призрачную нить» Пола Томаса Андерсона.

Любимые фильмы Финна Вулфхарда (Майк)