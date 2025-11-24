Звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре любимых фильма

Американские актёры Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Сэди Синк рассказали о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре картины, оказавшие на них наибольшее впечатление.
Так, Сэди Синк очень любит комедию «Школа рока» с Джеком Блэком, бельгийскую драму «Близко», хоррор «Лабиринт Фавна» и «В ожидании Гаффмана».
Любимые фильмы Сэди Синк (Макс)
- «Лабиринт Фавна» (2006)
- «В ожидании Гаффмана» (1996)
- «Близко» (2022)
- «Школа рока» (2003).
Гейтен Матараццо же очень любит пятый эпизод «Звёздных войн», драму «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри, мультфильм в «Поисках Немо» и драму «Однажды».
Любимые фильмы Гейтена Матараццо (Дастин)
- «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980)
- «Вечное сияние чистого разума» (2004)
- «В поисках Немо» (2003)
- «Однажды» (2007).
Наконец, Финн Вулфхард выбрал свою четвёрку. В неё вошли в основном ленты конца XX века, включая «Индиану Джонса» и хоррор «Американский оборотень в Лондоне». Кроме того, актёр очень любит «Призрачную нить» Пола Томаса Андерсона.
Любимые фильмы Финна Вулфхарда (Майк)
- «Американский оборотень в Лондоне» (1981)
- «Квадрофения» (1979)
- «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
- «Призрачная нить» (2017).