Звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре любимых фильма

Звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре любимых фильма
Аудио-версия:
Комментарии

Американские актёры Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо и Сэди Синк рассказали о своих самых любимых фильмах. В интервью киносайту Letterboxd звёзды «Очень странных дел» назвали по четыре картины, оказавшие на них наибольшее впечатление.

Так, Сэди Синк очень любит комедию «Школа рока» с Джеком Блэком, бельгийскую драму «Близко», хоррор «Лабиринт Фавна» и «В ожидании Гаффмана».

Любимые фильмы Сэди Синк (Макс)

  • «Лабиринт Фавна» (2006)
  • «В ожидании Гаффмана» (1996)
  • «Близко» (2022)
  • «Школа рока» (2003).

Гейтен Матараццо же очень любит пятый эпизод «Звёздных войн», драму «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри, мультфильм в «Поисках Немо» и драму «Однажды».

Любимые фильмы Гейтена Матараццо (Дастин)

  • «Звёздные войны: Эпизод 5 – Империя наносит ответный удар» (1980)
  • «Вечное сияние чистого разума» (2004)
  • «В поисках Немо» (2003)
  • «Однажды» (2007).

Наконец, Финн Вулфхард выбрал свою четвёрку. В неё вошли в основном ленты конца XX века, включая «Индиану Джонса» и хоррор «Американский оборотень в Лондоне». Кроме того, актёр очень любит «Призрачную нить» Пола Томаса Андерсона.

Любимые фильмы Финна Вулфхарда (Майк)

  • «Американский оборотень в Лондоне» (1981)
  • «Квадрофения» (1979)
  • «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (1989)
  • «Призрачная нить» (2017).
