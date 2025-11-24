Скидки
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Сериал Склиф (2025) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, актёры, сколько серий

Вышел трейлер медицинского сериала «Склиф» с Кристиной Асмус — премьера 2 декабря
Онлайн-кинотеатр Premier выпустил дебютный трейлер сериала «Склиф». Медицинское шоу стартует уже 2 декабря в российских стримингах — в первый сезон войдёт 16 эпизодов.

«Склиф» расскажет историю хирурга-травматолога Евгении, которой выпал шанс продвинуться по карьерной лестнице. Но для этого ей приходится конкурировать с коллегой Романом, с которым у неё личные отношения. Теперь её цель — преодолеть гендерные стереотипы, а также доказать себе и всем, что она достойна проводить самые серьёзные операции.

Главные роли в проекте сыграли Кристина Асмус («Райцентр»), Матвей Лыков («Майор Гром: Игра»), Иван Охлобыстин («Интерны»), Борис Хвошнянский («Жизнь по вызову») и другие актёры. Режиссёром выступила Мария Агранович («Люби их всех»).

