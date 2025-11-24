Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Тоннель (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода криминального сериала «Тоннель»
Комментарии

Уже 1 декабря состоится премьера сериала «Тоннель». Шоу расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.

В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 26 декабря, а в день премьеры покажут сразу четыре серии.

Расписание выхода сериала «Тоннель»

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 декабря
2-я серия1 декабря
3-я серия1 декабря
4-я серия1 декабря
5-я серия5 декабря
6-я серия12 декабря
7-я серия19 декабря
8-я серия26 декабря
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android