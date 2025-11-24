Расписание выхода криминального сериала «Тоннель»
Уже 1 декабря состоится премьера сериала «Тоннель». Шоу расскажет о неподкупной таможеннице, которая работает на границе с Финляндией. Чтобы заставить её сотрудничать, местная мафия похищает её мужа — теперь девушке придётся идти на контакт, чтобы вернуть любимого.
В первый сезон проекта войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 26 декабря, а в день премьеры покажут сразу четыре серии.
Расписание выхода сериала «Тоннель»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 декабря
|2-я серия
|1 декабря
|3-я серия
|1 декабря
|4-я серия
|1 декабря
|5-я серия
|5 декабря
|6-я серия
|12 декабря
|7-я серия
|19 декабря
|8-я серия
|26 декабря
