Видеокарты подорожают в 2026 году: AMD уже предупредила партнёров


Компания AMD сообщила поставщикам, что собирается повысить цены на всю линейку графических процессоров примерно на 10%. Чтобы сохранить прибыть, партнёрам придётся также увеличить расценки на видеокарты.

Причиной повышения цен стала острая нехватка вычислительных мощностей, из-за которой цены на DRAM продолжают стремительно расти. Так, один из партнёров AMD, компания PowerColor, призывает геймеров покупать видеокарты сейчас, потому что после праздников цены станут выше.

Ранее также сообщалось, что из-за дефицита памяти NVIDIA может изменить свои планы насчёт выпуска видеокарт GeForce RTX 50 SUPER.

