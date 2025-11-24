Скидки
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в Steam

СНГ-студия GFA Games раскрыла дату выхода шутера Pioner. Проект поступит в продажу 16 декабря в раннем доступе Steam.

Видео доступно в группе PIONER на YouTube. Права на видео принадлежат GFA Games.

Pioner — шутер в сеттинге постапокалиптического СССР, действие которого разворачивается на изолированном техногенной аномалией острове Тартар. В игре будут полноценная сюжетная кампания и открытый мир, поделённый на несколько регионов: в одних появится контент для соло-прохождения, в других — для кооператива.

Авторы делают ставку на большой открытый мир площадью более 50 квадратных километров с богатым сюжетом и большой ставкой на погружение в виртуальный мир. За три недели до релиза проект добавили в список желаемого более 500 тыс. человек.

Новости. Чемп.Play
Новости. Чемп.Play

