Кевин Спейси опроверг информацию о том, что стал бездомным после скандала

Несколько дней назад известный актёр Кевин Спейси рассказал, что после обвинения в домогательствах лишился дорогого дома и теперь живёт в отелях. Сейчас он опубликовал видео, в котором подробнее разъяснил ситуацию.

Спейси заявил, что к нему обратились тысячи людей и предлагали ночлег или какую-то помощь. В действительности его неправильно поняли.

Искренне тронут вашей щедростью, но было бы неправильно говорить, что я действительно бездомный в прямом смысле. Говорил, что в основном живу в отелях и езжу туда, где есть работа, точно так же, как я делал, когда только начинал свою карьеру. Весь год работал практически без перерыва, меня это устраивает.
