Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Забастовка на мэйджоре по CS 2 — болельщики Imperial протестуют против Valve

Забастовка на мэйджоре по CS 2 — болельщики Imperial протестуют против Valve
Комментарии

На StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2 произошёл яркий инцидент: несколько болельщиков выбежали на сцену в поддержку бразильского клуба Imperial и их титульного спонсора — онлайн-казино, логотип которого Valve ранее убрала с формата турнира.

Во время акции фанаты скандировали призывы вернуть бренд, но охрана быстро вмешалась, задержала нарушителей и вывела их со сцены, чтобы продолжить матч.

Болельщики Imperial

Болельщики Imperial

Фото: CS2NEWS

Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в столице Венгрии и соберёт зрителей на арене. За призовой фонд в $ 1,25 млн сражаются Team Spirit, NAVI и FURIA Esports и другие, а Team Vitality приедет на турнир в статусе действующего чемпиона мира.

Расписание первого дня чемпионата мира Budapest Major 2025
Расписание первого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android