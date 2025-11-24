Российская PARIVISION стартовала с победы над The Huns на чемпионате мира по CS 2

Команда PARIVISION уверенно стартовала на StarLadder Budapest Major — 2025, оформив победу над The Huns Esports в своём первом матче стартовой стадии чемпионата. Коллективы выясняли отношения на Mirage, где PARIVISION с начала второй половины навязала свой темп и удерживала инициативу на ключевых участках карты. Итоговый счёт 13-8 отражает уверенное преимущество PARI, которая без серьёзных провалов довела встречу до логического завершения.

Ранее в рамках игрового дня успех отметили и другие участники ивента: M80 переиграла B8 Esports, а Imperial Esports оказалась сильнее Rare Atom.

Чемпионат StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. За титул и внушительный призовой фонд объёмом $ 1,25 млн борются 32 команды со всего мира.