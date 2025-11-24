Скидки
Российская PARIVISION стартовала с победы над The Huns на чемпионате мира по CS 2

Российская PARIVISION стартовала с победы над The Huns на чемпионате мира по CS 2
Аудио-версия:
Команда PARIVISION уверенно стартовала на StarLadder Budapest Major — 2025, оформив победу над The Huns Esports в своём первом матче стартовой стадии чемпионата. Коллективы выясняли отношения на Mirage, где PARIVISION с начала второй половины навязала свой темп и удерживала инициативу на ключевых участках карты. Итоговый счёт 13-8 отражает уверенное преимущество PARI, которая без серьёзных провалов довела встречу до логического завершения.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
24 ноября 2025, понедельник. 16:10 МСК
PARIVISION
Окончен
1 : 0
The Huns Esports

Ранее в рамках игрового дня успех отметили и другие участники ивента: M80 переиграла B8 Esports, а Imperial Esports оказалась сильнее Rare Atom.

Чемпионат StarLadder Budapest Major — 2025 проходит в Венгрии с 24 ноября по 14 декабря. За титул и внушительный призовой фонд объёмом $ 1,25 млн борются 32 команды со всего мира.

Расписание первого дня чемпионата мира Budapest Major 2025
Расписание первого дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
