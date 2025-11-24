Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Иллюзия обмана 4» перезапустит франшизу — продюсер

Фильм «Иллюзия обмана 4» перезапустит франшизу — продюсер
Комментарии

После выхода третьей части фильма «Иллюзия обмана» продюсер Бобби Коэн раскрыл первые детали о следующей части. По его словам, четвёртая лента серии станет новой вехой для франшизе о фокусниках.

Коэн отмечает, что в «Иллюзии обмана 4» героям не придётся прятаться, и они сосредоточатся на том, что у них получается лучше всего — «устраивать грандиозное шоу».

Не раскрывая слишком многого, скажу, что мы немного перезагрузимся. По некоторым причинам герои снова смогут действовать свободнее.

24 ноября сборы фильма «Иллюзия обмана 3» в России достигли отметки в 1,05 млрд рублей. Лента удерживает лидерство в отечественном прокате.

Материалы по теме
«Иллюзия обмана 3» снова стала лидером кинопроката России за уикенд
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android