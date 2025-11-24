Скидки
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
15:00 Мск
В России выходит книга по лору Elden Ring — уже открыты предзаказы

В России выходит книга по лору Elden Ring — уже открыты предзаказы
Издательство «Бомбора» сообщило о скором выходе русскоязычного издания книги «Мифология Elden Ring. Дар благодати» — уже сейчас можно оформить предзаказ.

Иллюстрированный сборник посвящён истории самой большой игры FromSoftware.

Автор Джефф Траскотт, известный как SmoughTown, собрал мифологию Междуземья воедино и объяснил природу Благодати, историю Великой Воли, истоки Древа и судьбы Погасших, включая события дополнения Shadow of the Erdtree.

Книга выйдет в двух вариантах: более дорогой содержит красивый футляр, золотое обрамление и русскоязычную карту Междуземья. Ожидается, что первые покупатели смогут получить издание до Нового года.

