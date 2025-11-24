Все матчи StarLadder Budapest Major по CS 2 прерваны из-за технических проблем

Мэйджор StarLadder Budapest Major по CS 2 по Counter-Strike 2 в Будапеште оказался под угрозой срыва: организаторы объявили о полной остановке всех матчей из-за масштабных технических неполадок, которые преследовали турнир на протяжении всего дня.

Зрители жаловались на постоянные проблемы с трансляцией: пропадали камеры и отдельные ракурсы, периодически отключались экраны на арене, звуковые дорожки накладывались друг на друга или вовсе воспроизводились не на своих каналах. На некоторых участках эфира комментаторов было почти не слышно, а серьезные лаги делали просмотр матчей практически невозможным.

Организаторы заявили, что работы по устранению неполадок продолжаются, но сроки возобновления игр пока не называются.