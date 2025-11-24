Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Все матчи StarLadder Budapest Major по CS 2 прерваны из-за технических проблем

Все матчи StarLadder Budapest Major по CS 2 прерваны из-за технических проблем
Комментарии

Мэйджор StarLadder Budapest Major по CS 2 по Counter-Strike 2 в Будапеште оказался под угрозой срыва: организаторы объявили о полной остановке всех матчей из-за масштабных технических неполадок, которые преследовали турнир на протяжении всего дня.

Зрители жаловались на постоянные проблемы с трансляцией: пропадали камеры и отдельные ракурсы, периодически отключались экраны на арене, звуковые дорожки накладывались друг на друга или вовсе воспроизводились не на своих каналах. На некоторых участках эфира комментаторов было почти не слышно, а серьезные лаги делали просмотр матчей практически невозможным.

Организаторы заявили, что работы по устранению неполадок продолжаются, но сроки возобновления игр пока не называются.

Российская PARIVISION стартовала с победы над The Huns
Российская PARIVISION стартовала с победы над The Huns на чемпионате мира по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android