NRG с тренером вместо капитана сенсационно выиграла первый матч на мэйджоре по CS 2

Комментарии

Ninjas in Pyjamas потерпели поражение от NRG Esports на старте первого этапа StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2. Встреча прошла на карте Overpass и завершилась со счётом 7-13 в пользу североамериканского коллектива.

Перед началом мэйджора в NRG произошла неожиданная кадровая перестановка: тренер команды daps был вынужден заменить капитана nitr0, так как у жены игрока родился ребёнок. Несмотря на экстренную замену, NRG сумели показать уверенную игру и открыть турнир со статистикой 1:0.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
24 ноября 2025, понедельник. 17:20 МСК
Ninjas in Pyjamas
Окончен
0 : 1
NRG

Следующим матчем игрового дня станет противостояние FaZe Clan — Lynn Vision Gaming.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии. В рамках чемпионата 32 команды разыгрывают призовой фонд размером $ 1,25 млн.

