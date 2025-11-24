Рэпер Элджей станет хедлайнером стримерской премии SLAY — 2025

Организаторы престижной стримерской премии SLAY — 2025 объявили имя музыканта, который выступит на церемонии награждения. Хедлайнером ивента стал рэпер Элджей.

Церемония награждения пройдёт 3 декабря в Москве, во дворце Ирины Винер, а онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на Twitch-канале Славы Бустера. В прошлом году стрим собрал более 370 тыс. зрителей одновременно.

В эти дни проходит пользовательское голосование за номинантов SLAY — 2025. Выбрать своего кандидата можно по ссылке на официальном сайте премии. Победителей определят по системе 70/30, где 70% — голоса пользователей, а 30% — жюри, состоящего из популярных стримеров.