Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

StarLadder извинилась за задержку трансляции мэйджора, но удалила пост через минуту

StarLadder извинилась за задержку трансляции мэйджора, но удалила пост через минуту
Комментарии

Во время сегодняшнего игрового дня на чемпионате по Counter-Strike 2 зрители столкнулись с продолжительной задержкой официальной трансляции.

Организаторы StarLadder опубликовали пост с официальными извинениями, однако спустя примерно минуту сообщение было удалено.

В первоначальном обращении StarLadder отмечали, что на месте проведения турнира возникли технические проблемы, из-за которых стрим не может начаться вовремя. Команда заявила, что делает всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить эфир.

Пост сопровождался коротким объяснением.

пост StarLadder CS 2

пост StarLadder CS 2

Фото: StarLadder

Причины быстрого удаления публикации пока остаются неизвестными. Зрители же продолжают ждать возобновления трансляции, активно обсуждают ситуацию в чате на стриме и в социальных сетях.

Все матчи StarLadder Budapest Major по CS 2 прерваны
Все матчи StarLadder Budapest Major по CS 2 прерваны из-за технических проблем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android