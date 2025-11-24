StarLadder извинилась за задержку трансляции мэйджора, но удалила пост через минуту

Во время сегодняшнего игрового дня на чемпионате по Counter-Strike 2 зрители столкнулись с продолжительной задержкой официальной трансляции.

Организаторы StarLadder опубликовали пост с официальными извинениями, однако спустя примерно минуту сообщение было удалено.

В первоначальном обращении StarLadder отмечали, что на месте проведения турнира возникли технические проблемы, из-за которых стрим не может начаться вовремя. Команда заявила, что делает всё возможное, чтобы как можно скорее восстановить эфир.

Пост сопровождался коротким объяснением.

пост StarLadder CS 2 Фото: StarLadder

Причины быстрого удаления публикации пока остаются неизвестными. Зрители же продолжают ждать возобновления трансляции, активно обсуждают ситуацию в чате на стриме и в социальных сетях.