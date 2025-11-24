Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Топ-100 лучших комедий в истории кино от Variety — первое место занял «Голый пистолет»

Авторитетный портал Variety представил список из 100 лучших комедийных фильмов всех времён. Первое место журналисты отдали «Голому пистолету» с Лесли Нильсеном.

Среди лидеров оказалось много культовых работ первой половины XX века: среди них «Великий диктатор», «Утиный суп» и «Шерлок-младший».

Из сравнительно новых фильмов в рейтинг вошли «SuperПерцы», «Девичник в Вегасе», «Борат», «Дьявол носит Prada» и «Отель «Гранд Будапешт», но они оказались сравнительно низко. 100-е место занял «Дневник Бриджит Джонс».

Топ-20 лучших комедийных фильмов в истории от Variety:

«Голый пистолет». «В джазе только девушки». «Энни Холл». «Великий диктатор». «В ожидании Гаффмана». «Монти Пайтон и Священный Грааль». «Утиный суп». «Фарго». «Молодой Франкенштейн». «День сурка». «Шерлок-младший». «Тутси». «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». «На обочине». «Время развлечений». «Его девушка Пятница». «Разбивающий сердца». «Это – Spinal Tap». «Это случилось однажды ночью». «SuperПерцы».

Полностью список можно посмотреть на официальном сайте Variety.