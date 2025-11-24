Gumayusi опроверг, что покинул состав T1 по LoL из-за травли

Бывший керри T1 Ли Gumayusi Мин-Хёнг заявил, что его решение покинуть организацию не было связано с кибербуллингом со стороны группы T1 gal, несмотря на масштабную травлю, которую он пережил в течение последнего года.

В разговоре с фанатами Gumayusi отметил, что не хочет вызывать недопонимания и стремится к самому чистому прощанию.

Я не ушёл из-за ненавистных комментариев, травли или того, что какие-то группы людей меня не любят. Это абсолютно не так. Не думаю, что такие проблемы решаются сменой команды. И я, честно говоря, на это не обращаю внимания.

Несмотря на уход из T1, Gumayusi остаётся чемпионом Worlds — 2025 и MVP финала. В соответствии с традицией Riot Games, он выбрал двух героев для персональных чемпионских скинов: Юнара и Мисс Фортуна. Для последней будет создан престижный скин, что является знаком признания его статуса MVP турнира.

Gumayusi выразил пожелания по стилю оформления: для Юнары он хочет более милый вариант, а для Мисс Фортуны — более харизматичный. Сейчас арт-команда Riot Games работает над концептами, после чего игроку предоставят несколько вариантов на утверждение.

Чемпионские скины T1 — 2025 года появятся в League of Legends во второй половине 2026 года.