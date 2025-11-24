Скидки
Компания Apple запретила ввозить в Россию новые iPhone из Индии

Комментарии

Официальные дистрибьюторы Apple вынесли предупреждения магазинам Индии, которые перепродают новые iPhone в Россию и некоторые другие страны. Об этом сообщает Times of India.

Теперь продавцы будут оштрафованы, если в течение 90 дней с момента реализации смартфон будет активирован с иностранной SIM-картой. За регулярные нарушения Apple прекратит сотрудничество с магазином.

Причиной стал рост неофициальных поставок iPhone 17 и других смартфонов компании. Магазинам выгодно массово продавать устройства чуть дороже по параллельному импорту в Россию, на Ближний Восток и в страны Африки. Из-за этого в самой Индии смартфонов Apple уже не хватает.

При этом магазины раскритиковали решение — они отмечают, что нелегальный импорт идёт по разным каналам, но новые правила ставят в невыгодное положение только их.

