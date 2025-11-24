FaZe победила Lynn Vision в первом матче на чемпионате мира по CS 2 в Будапеште

FaZe Clan одолела Lynn Vision Gaming в первом раунде StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2.
FaZe уверенно победила Lynn Vision Gaming со счётом 13-5 на карте Nuke в первом раунде стартового этапа StarLadder Budapest Major — 2025. Команда под руководством финна karrigan Андерсена начала турнир с результата 1:0. Также стоит отметить, что этот матч задержали на два с половиной часа из-за технических проблем на турнире.
Второй раунд турнира запланирован на 25 ноября.
StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии (Будапеште), где 32 команды борются за призовой фонд в $ 1,25 млн.