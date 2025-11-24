Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

FaZe победила Lynn Vision в первом матче на чемпионате мира по CS 2 в Будапеште

FaZe победила Lynn Vision в первом матче на чемпионате мира по CS 2 в Будапеште
Комментарии

FaZe Clan одолела Lynn Vision Gaming в первом раунде StarLadder Budapest Major — 2025 по CS 2.
FaZe уверенно победила Lynn Vision Gaming со счётом 13-5 на карте Nuke в первом раунде стартового этапа StarLadder Budapest Major — 2025. Команда под руководством финна karrigan Андерсена начала турнир с результата 1:0. Также стоит отметить, что этот матч задержали на два с половиной часа из-за технических проблем на турнире.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
24 ноября 2025, понедельник. 18:15 МСК
FaZe Clan
Окончен
1 : 0
Lynn Vision Gaming

Второй раунд турнира запланирован на 25 ноября.

StarLadder Budapest Major — 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии (Будапеште), где 32 команды борются за призовой фонд в $ 1,25 млн.

Все матчи StarLadder Budapest Major по CS 2 прерваны
Все матчи StarLadder Budapest Major по CS 2 прерваны из-за технических проблем
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android