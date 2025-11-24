В Steam началось голосование за лучшие игры 2025 года

24 ноября Valve внезапно запустила голосование за лучшие игры 2025 года в Steam — обычно ивент начинался в середине декабря. Пользователи по всему миру могут проголосовать за лучшие проекты последних 12 месяцев, вышедших на платформе.

Голосование ведётся в 11 номинациях по этой ссылке . В российском регионе доступны не все кандидаты из-за их недоступности в стране.

Голосование за лучшие игры 2025 года пройдёт до 1 декабря 21:00 мск, выбрать лучшие проекты из финалистов можно будет в конце декабря. Победителей назовут 3 января после окончания зимней распродажи.

Номинации на премию The Steam Awards — 2025