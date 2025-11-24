Скидки
StarLadder Budapest Major. День 1. Групповой этап. Стрим B
В Steam началось голосование за лучшие игры 2025 года

24 ноября Valve внезапно запустила голосование за лучшие игры 2025 года в Steam — обычно ивент начинался в середине декабря. Пользователи по всему миру могут проголосовать за лучшие проекты последних 12 месяцев, вышедших на платформе.

Голосование ведётся в 11 номинациях по этой ссылке. В российском регионе доступны не все кандидаты из-за их недоступности в стране.

Голосование за лучшие игры 2025 года пройдёт до 1 декабря 21:00 мск, выбрать лучшие проекты из финалистов можно будет в конце декабря. Победителей назовут 3 января после окончания зимней распродажи.

Номинации на премию The Steam Awards — 2025

  • Игра года;
  • Игра года в виртуальной реальности;
  • Премия «Любимое дитя»;
  • Лучшая игра на Steam Deck;
  • Премия «Друг познаётся в игре»;
  • Выдающийся визуальный стиль;
  • Лучшая игра, которая вам не даётся;
  • Лучший саундтрек;
  • Самый инновационный геймплей;
  • Лучшая игра с выдающимся сюжетом;
  • Премия «Устройтесь поудобнее».
