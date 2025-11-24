В Steam началось голосование за лучшие игры 2025 года
24 ноября Valve внезапно запустила голосование за лучшие игры 2025 года в Steam — обычно ивент начинался в середине декабря. Пользователи по всему миру могут проголосовать за лучшие проекты последних 12 месяцев, вышедших на платформе.
Голосование ведётся в 11 номинациях по этой ссылке. В российском регионе доступны не все кандидаты из-за их недоступности в стране.
Голосование за лучшие игры 2025 года пройдёт до 1 декабря 21:00 мск, выбрать лучшие проекты из финалистов можно будет в конце декабря. Победителей назовут 3 января после окончания зимней распродажи.
Номинации на премию The Steam Awards — 2025
- Игра года;
- Игра года в виртуальной реальности;
- Премия «Любимое дитя»;
- Лучшая игра на Steam Deck;
- Премия «Друг познаётся в игре»;
- Выдающийся визуальный стиль;
- Лучшая игра, которая вам не даётся;
- Лучший саундтрек;
- Самый инновационный геймплей;
- Лучшая игра с выдающимся сюжетом;
- Премия «Устройтесь поудобнее».
