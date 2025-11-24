Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

SabeRLight- присоединился к составу Virtus.pro по Dota 2 в роли оффлейнера

Игрок Йонас SabeRLight- Волек стал новым оффлейнером Dota 2 состава Virtus.pro. Опытный игрок, хорошо известный на международной сцене, ранее выступал за TSM, Shopify Rebellion и Team Liquid. В составе Liquid он провёл яркий 2025 год, помогая команде одерживать победы на трёх крупных турнирах.

Руководитель направления Dota 2 в Virtus.pro Георгий drAmer Фалеев прокомментировал трансфер:

Мы рады видеть Йонаса в составе Медведей. Он был нашим приоритетным вариантом на позицию оффлейнера, мы довольны, что смогли договориться о его переходе из Team Liquid. Многим игрокам и тренеру он знаком по прошлым выступлениям, поэтому адаптация должна пройти быстро. Уже на следующей неделе стартует буткемп — начнём подготовку к DreamLeague.

Virtus.pro готовится к новому этапу сезона и рассчитывает усилить результативность с приходом SabeRLight-.

Текущий состав Virtus.pro:

Энцо Timado Гианоли;

Эйбэд Азэль Abed Юсоп;

Йонас SabeRLighT- Волек;

Владислав Antares Кертман;

Таль Fly Айзик.