Расписание второго дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2
Сегодня в столице Венгрии состоится второй игровой день StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2. Участники первой стадии разыграют первые слоты в следующий этап и выявят двух неудачников.
Матчи в сетке «1–1» пройдут по системе best-of-1 (одна карта), а остальные — best-of-3 (до двух побед на карте).
Расписание игр Budapest Major 2025 на вторник, 25 ноября:
- 17:00. Сетка «1–1», Legacy (Бразилия) — RED Canids (Бразилия);
- 17:00. Сетка «1–1», B8 (Украина) — PARIVISION (Россия);
- 18:00. Сетка «1–1», FaZe Clan (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);
- 18:00. Сетка «1–1», Fnatic (Европа) — Imperial (Бразилия);
- 19:00. Матч за выход, FlyQuest (Австралия) — Fluxo (Бразилия);
- 19:00. Матч на вылет, GamerLegion (Европа) — Rare Atom (Китай);
- 21:30. Матч за выход, M80 (США) — NRG (США);
- 21:30. Матч на вылет, The Huns (Монголия) — Lynn Vision (Китай).
