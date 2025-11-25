Расписание второго дня чемпионата мира Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2

Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
17:00 Мск
Расписание матчей StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2 — 3 тур Stage 1, игры на вторник, 25 ноября

Аудио-версия:
Сегодня в столице Венгрии состоится второй игровой день StarLadder Budapest Major 2025 по Counter-Strike 2. Участники первой стадии разыграют первые слоты в следующий этап и выявят двух неудачников.

Матчи в сетке «1–1» пройдут по системе best-of-1 (одна карта), а остальные — best-of-3 (до двух побед на карте).

Расписание игр Budapest Major 2025 на вторник, 25 ноября:

  • 17:00. Сетка «1–1», Legacy (Бразилия) — RED Canids (Бразилия);
  • 17:00. Сетка «1–1», B8 (Украина) — PARIVISION (Россия);
  • 18:00. Сетка «1–1», FaZe Clan (Европа) — Ninjas in Pyjamas (Европа);
  • 18:00. Сетка «1–1», Fnatic (Европа) — Imperial (Бразилия);
  • 19:00. Матч за выход, FlyQuest (Австралия) — Fluxo (Бразилия);
  • 19:00. Матч на вылет, GamerLegion (Европа) — Rare Atom (Китай);
  • 21:30. Матч за выход, M80 (США) — NRG (США);
  • 21:30. Матч на вылет, The Huns (Монголия) — Lynn Vision (Китай).
