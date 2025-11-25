Появились постеры с персонажами фильма «Гренландия 2: Миграция»

Появились персонажные постеры фильма «Гренландия 2: Миграция», которая выступит продолжением первой части.

Постеры с персонажами

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Фото: Lionsgate

Лента продолжит рассказывать о семье Гэррити, которая пережила катастрофу. Теперь им предстоит покинуть убежище и отправиться в замёрзшие пустоши, чтобы найти место, где можно будет жить.

Главные роли вновь исполнили Джерард Батлер («Законопослушный гражданин») и Морена Баккарин («Дэдпул»). В фильме также снялись Эмбер Роуз Рева («Агора»), Ти Джэй Дженкенс («Уэнсдей») и Роман Гриффин Дэвис («Кролик Джоджо»). Режиссёром выступил Рик Роман Во («Выстрел в пустоту»).

Картина официально выйдет в России 29 января.