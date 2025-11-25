Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Сериал по Far Cry анонсирован — над ним работает автор «Фарго»

Сериал по Far Cry анонсирован — над ним работает автор «Фарго»
Телеканал FX объявил, что дал добро на сериал по серии видеоигр Far Cry. Исполнительными продюсерами проекта станут Ноа Хоули («Чужой: Земля») и Роб Макэлхенни («В Филадельфии всегда солнечно»). Притом последний исполнит как минимум в первом сезоне ключевую роль.

Хотя точные детали сюжета пока держатся в секрете, известно, что шоу снимут в формате антологии: как и игры франшизы, в каждом сезоне будет новый актёрский состав и место действия.

Логотип сериала

Фото: FX

Far Cry — популярная серия видеоигр Ubisoft, в которой игроки берут на себя роль какого-то персонажа и противостоят местному злодею или диктатору, который держит людей в страхе.

