Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в новом «Изгоняющем дьявола»

По данным Deadline, Скарлетт Йоханссон исполнит главную роль в новой части «Изгоняющего дьявола». Важно отметить, что это будет первый фильм ужасов в карьере актрисы.

Сценаристом и режиссёром фильма выступает Майк Флэнаган, автор «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы». По его словам, он рад, что будет работать с Йоханссон.

Скарлетт — блестящая актриса, чьи захватывающие роли всегда кажутся приземлёнными и реалистичными, будь то жанровые фильмы или летние блокбастеры. Я очень рад, что она присоединилась к нам.

Инсайдеры сообщают Deadline, что график съёмок актрисы пришлось согласовывать с парой предстоящих проектов, но этот фильм, скорее всего, станет следующим в её списке

