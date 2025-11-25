Скидки
Звезда «Крика» и «Пяти ночей с Фредди» Мэттью Лиллард хочет сняться в «Звёздных войнах»

Актёр Мэттью Лиллард, известный по фильму «Пять ночей с Фредди» и «Крику», недавно рассказал, что хотел бы попробовать себя в «Звёздных войнах».

Притом о своём желании стать частью большой фантастической франшизы актёр говорит уже в течение нескольких лет.

Я уже много лет говорю о двух вещах: я отчаянно хочу попасть во вселенную «Звёздных войн» и снова поработать с Джеймсом Ганном. Я предпочёл бы быть Люком Скайуокером, а не штурмовиком. Боже мой, если бы я мог быть Ханом Соло, это было бы невероятно.

Лиллард также отметил, что в выборе ролей он непривередлив и всегда берется за то, что ему действительно интересно.

