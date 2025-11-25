Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Начались съёмки третьего сезона «Ван Писа» от Netflix

Netflix объявил о старте съёмок третьего сезона сериала «Ван Пис» и приложил фотографию, на которой можно увидеть череп, нож и сценарий новой части шоу. На фоне красуется пустыня.

Фото: Netflix

Сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях пиратской команды «Пираты Соломенной шляпы» во главе с капитаном Манки Д. Луффи. Второй сезон расскажет о путешествии знаменитой команды по опасному течению Гранд Лайн, а выйдет он 10 марта 2026 года.

Что до третьего сезона, его деталей пока что нет. Судя по всему, он продолжит финал второго сезона, но раз съёмки продолжения только стартовали, его примерную дату выхода пока не озвучат.

