StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Вышел трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом в главной роли

Вышел трейлер «Провода мертвеца» с Биллом Скарсгардом в главной роли
Кинокомпания Row K Entertainment опубликовала первый трейлер фильма «Провод мертвеца» с Биллом Скарсгардом в главной роли.

Трейлер «Провода мертвеца»

Видео доступно на YouTube-канале Row K. Права на видел принадлежит Row K Entertainment.

Утром 8 февраля 1977 года 44-летний Энтони Дж. Киритсис вошёл в офис Ричарда О. Холла, президента компании Meridian Mortgage Company, и взял его в заложники, используя обрез дробовика 12-го калибра. Чтобы обезопасить себя и гарантировать выполнение требований, Тони связал спусковой крючок оружия с головой Холла проводом.

Ленту снял Гас Ван Сент, режиссёр «Харви Милка», «Умницы Уилл Хантинг» и других картин. В российский прокат фильм планируют выпустить в марте 2026 года.

