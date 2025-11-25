У звезды «Очень странных дел» Чарли Хитона есть потенциал, считает режиссёр «Билли Найта»

Режиссёр Алек Гриффен Рот, снявший фильм «Билли Найт», в котором одну из главных ролей исполнил звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон, рассказал, что у актёра большое будущее в кино.

По словам Алека, Чарли сейчас на пике популярности, поэтому ему нужно использовать это и свой талант, чтобы сниматься в достойных и больших проектах по типу «Очень странных дел».

Чарли сейчас пользуется популярностью во всём мире, он невероятный актёр. В нём есть что-то очень современное и очень уникальное.

Чарли Хитон сыграл Джонатана Байерса — брата Уилла Байерса и одного из сыновей Джойс Байерс. Роль у героя второстепенная, но важная.