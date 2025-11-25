У звезды «Очень странных дел» Чарли Хитона есть потенциал, считает режиссёр «Билли Найта»
Поделиться
Режиссёр Алек Гриффен Рот, снявший фильм «Билли Найт», в котором одну из главных ролей исполнил звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон, рассказал, что у актёра большое будущее в кино.
По словам Алека, Чарли сейчас на пике популярности, поэтому ему нужно использовать это и свой талант, чтобы сниматься в достойных и больших проектах по типу «Очень странных дел».
Чарли сейчас пользуется популярностью во всём мире, он невероятный актёр. В нём есть что-то очень современное и очень уникальное.
Чарли Хитон сыграл Джонатана Байерса — брата Уилла Байерса и одного из сыновей Джойс Байерс. Роль у героя второстепенная, но важная.
Комментарии
- 25 ноября 2025
-
11:11
-
10:31
-
09:39
-
09:22
-
09:00
-
08:29
-
07:38
-
07:00
-
06:48
- 24 ноября 2025
-
22:24
-
21:26
-
21:02
-
20:40
-
20:15
-
20:03
-
19:55
-
19:30
-
19:08
-
18:55
-
18:54
-
18:15
-
17:41
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
16:37
-
16:10
-
16:03
-
15:31
-
14:58
-
14:32
-
14:19
-
13:59
-
13:38
-
13:17