Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Индустрия» в духе «Наследников» и «Эйфории»

Вышел тизер четвёртого сезона сериала «Индустрия» в духе «Наследников» и «Эйфории»
Комментарии

HBO Max опубликовал тизер-трейлер четвёртого сезона сериала «Индустрия», объявив, что он стартует 11 января 2026 года. В ролике показали кадры с главными и второстепенными героями.

Трейлер нового сезона «Индустрии»

Видео доступно на YouTube-канале HBO Max. Права на видео принадлежат HBO.

По духу шоу напоминает «Наследников» и «Эйфорию». В центре сюжета молодые финансисты из Лондона, которые только начинают раскручивать свою карьеру и сталкиваются с различными трудностями вроде конкуренции и предательств.

К своим ролям вернулись Мариса Абела, Майхала Херролд, Кит Харингтон, Кен Люн, Мириам Петч, Сагар Радиа и другие.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android