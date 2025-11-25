Компьютерная техника подорожает в России на 10% в 2026 году

По данным газеты «Известия», цены на компьютерную технику в России в 2026 году взлетят на 10% по сравнению с актуальным прайсом.

Главная причина — рост закупочных цен на подобные устройства, который связан с увеличением стоимости оперативной памяти для ПК на мировом рынке. По информации The Commercial Times, c начала 2025 года по третий квартал цены на ОЗУ выросли более чем на 170%.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что сейчас в мире происходит резкое повышение спроса на сервисы, связанные с искусственным интеллектом, а для их работы нужно много оперативной памяти — поэтому цены так резко и подскочили.