Компьютерная техника подорожает в России на 10% в 2026 году
По данным газеты «Известия», цены на компьютерную технику в России в 2026 году взлетят на 10% по сравнению с актуальным прайсом.
Главная причина — рост закупочных цен на подобные устройства, который связан с увеличением стоимости оперативной памяти для ПК на мировом рынке. По информации The Commercial Times, c начала 2025 года по третий квартал цены на ОЗУ выросли более чем на 170%.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что сейчас в мире происходит резкое повышение спроса на сервисы, связанные с искусственным интеллектом, а для их работы нужно много оперативной памяти — поэтому цены так резко и подскочили.
