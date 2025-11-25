Скидки
Главная Чемп.Play Новости

«Больше не буду говорить «никогда»: Хью Джекман — о возвращении к роли Росомахи

Комментарии

Актёр Хью Джекман после выхода «Логана» и задолго до того, как объявили о его возвращении к роли героя в «Дэдпуле и Росомахе», говорил, что никогда не вернётся к образу персонажа, однако мы все знаем, что из этого получилось.

Недавно Джекман сказал, что больше не будет говорить подобных фраз, чтобы потом не оказаться в неловком положении. Однако, когда актёр отказался от возвращения впервые, он действительно думал, что так и произойдёт.

Я больше никогда не скажу «никогда»… Но я действительно имел это в виду, когда сказал «никогда» в первый раз, это не шутка.

По слухам, Джекман должен вернуться к роли Росомахи в будущих «Мстителях». Пока информация воспринимается как слух.

