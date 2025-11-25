Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Чёрная комедия «Бугония» с Эммой Стоун вышла в онлайне

Чёрная комедия «Бугония» с Эммой Стоун вышла в онлайне
25 ноября состоялась цифровая премьера фильма «Бугония». Чёрную комедию с Эммой Стоун уже можно посмотреть на Amazon Prime, в iTunes и других онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, лента добралась до стримингов спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок фильм собрал скромные $ 32 млн при бюджете в $ 55 млн, получив положительные отзывы от зрителей и критиков.

«Бугония» — ремейк корейской ленты «Спасти зелёную планету!», который рассказывает о похищении главы крупной компании: двое мужчин верят, что она пришелец, который хочет уничтожить Землю.

Главные роли в фильме исполнили Эмма Стоун («Ла-Ла Ленд», «Бёрдмэн»), Джесси Племонс («Сделано в Америке», «Чёрное зеркало») и Алисия Сильверстоун («Солдаты неудачи», «Взрыв из прошлого»). Режиссёром выступил Йоргос Лантимос, известный по драмеди «Бедные-несчастные».

