Новости

Режиссёр «Очень странных дел» вспомнил, как в Netflix одобрили сериал в 2015 году

Режиссёр «Очень странных дел» вспомнил, как в Netflix одобрили сериал в 2015 году
Аудио-версия:
Комментарии

Американский режиссёр Шон Леви дал большое интервью изданию Variety. Постановщик «Дэдпула и Росомахи» в том числе рассказал, как он презентовал сериал «Очень странные дела» с братьями Даффер в 2015 году, хотя все трое до конца не верили, что Netflix одобрит производство шоу.

Дело в том, что шоу питчили режиссёр комедий в духе «Ночи в музее» и двое 30-летних сценаристов — все трое до этого никогда не работали над сериалами. Однако идея оказалась настолько необычной, что топ-менеджеры Netflix одобрили производство.

Помню, как мы предлагали Netflix идею «Очень странных дел» в 2015 году. Это было оригинальное шоу с детьми, но не для детей, с двумя 30-летними неопытными авторами. С кинорежиссёром, который никогда не работал на телевидении и чья кинокарьера тогда состояла из семейных комедий — на бумаге во всём этом не было никакого смысла. Но сериал был именно настолько хорош. Настолько хорош.

Спустя 10 лет «Очень странные дела» — флагманский сериал Netflix с огромным бюджетом. Премьера пятого, финального сезона состоится уже ночью 27 ноября.

Комментарии
