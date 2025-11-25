Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
«Он выложился на полную»: Кристофер Нолан — об игре Мэтта Дэймона в «Одиссее»

«Он выложился на полную»: Кристофер Нолан — об игре Мэтта Дэймона в «Одиссее»
Журнал Empire продолжает публиковать новые детали фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. В этот раз издание поделилось впечатлениями постановщика от игры Мэтта Дэймона, главной звезды будущего фильма.

Нолан остался в восторге от перевоплощения актёра — Дэймон полностью погрузился в чувства и мысли Одиссея. Это и потрясло режиссёра больше всего.

Даже зная, какой замечательный актёр Мэтт… есть моменты в его игре в «Одиссее», которые меня потрясли. Он настолько проникся своим персонажем, его смыслом, темами и эмоциями, которые за ним скрываются. Мэтт просто выложился на полную.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера фильма состоится 17 июля 2026 года.

