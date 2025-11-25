Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
17:00 Мск
Сериал Золотое дно, 2-й сезон (2025) — дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»
Уже 4 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Золотое дно». Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. В продолжении «Галактика» попадает под санкции, а региональный предприниматель Верещагин после ссоры с Градовым-старшим решает заполучить все активы компании.

Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Финал состоится 29 января.

Расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»

ЭпизодДата выхода
1-я серия4 декабря
2-я серия4 декабря
3-я серия11 декабря
4-я серия18 декабря
5-я серия25 декабря
6-я серия1 января
7-я серия8 января
8-я серия15 января
9-я серия22 января
10-я серия29 января
