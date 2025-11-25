Расписание выхода второго сезона сериала «Золотое дно»
Уже 4 декабря состоится премьера второго сезона сериала «Золотое дно». Шоу рассказывает историю семьи владельца крупного строительного холдинга, наследники которого вступают в борьбу за миллиардное состояние после его смерти. В продолжении «Галактика» попадает под санкции, а региональный предприниматель Верещагин после ссоры с Градовым-старшим решает заполучить все активы компании.
Во второй сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатрах «Иви» и Start. Финал состоится 29 января.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|4 декабря
|2-я серия
|4 декабря
|3-я серия
|11 декабря
|4-я серия
|18 декабря
|5-я серия
|25 декабря
|6-я серия
|1 января
|7-я серия
|8 января
|8-я серия
|15 января
|9-я серия
|22 января
|10-я серия
|29 января
