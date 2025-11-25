Battlefield 6 стала бесплатной на неделю — как скачать игру в России

25 ноября в Battlefield 6 стартовал пробный доступ — все желающие могут сыграть в шутер абсолютно бесплатно на ПК, PS5 и Xbox Series. Событие продлится неделю — до 2 декабря.

На протяжении недели геймерам доступны карты Siege of Cairo, Eastwood и Blackwell Fields в четырёх режимах: «Захват», «Прорыв», «Саботаж» и «Командный бой». Чтобы сыграть в пробный доступ, необходимо загрузить клиент королевской битвы Battlefield Redsec — он доступен в российских Steam и EA App.

Контент в пробной версии BF6 Фото: EA

Все награды, полученные в пробном доступе и самой Redsec, автоматически перенесутся при покупке полной версии игры.