Фильм ужасов «Пять ночей с Фредди 2» выйдет в кинотеатрах России 11 декабря

4 декабря состоится мировая премьера фильма «Пять ночей с Фредди 2» — продолжения знаменитого хоррора по мотивам серии видеоигр Five Nights at Freddy's. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России лента так и не выйдет из-за ухода студии Universal Pictures с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма. Лента доберётся до России 11 декабря — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В остальных киносетях лента выйдет чуть позже, 13-го числа.

«Пять ночей с Фредди 2» продолжит события оригинального фильма, который рассказывал про парня Майка Шмидта, устраивающегося охранником в пиццерию Фредди Фазбера. Сюжет ленты развернётся спустя год после финала первой части, когда Майк не стал раскрывать правду своей 11-летней дочери, которая однажды сбегает и тайно встречается с Фредди, Бонни, Чикой и Фокси.