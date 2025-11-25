Фильм «Аватар 3: Пламя и пепел» выйдет в кинотеатрах России 25 декабря

18 декабря состоится мировая премьера фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» — продолжения культовой франшизы Джеймса Кэмерона. Ленту можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако в России лента так и не выйдет из-за ухода студии Disney с рынка страны.

Тем временем крупные российские киносети уже опубликовали дату начала показов фильма. Лента доберётся до России 25 декабря — спустя неделю после раннего запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В остальных киносетях лента выйдет чуть позже, 27-го числа.

«Аватар 3: Пламя и пепел» расскажет историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).