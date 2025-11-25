Скидки
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Завершились съёмки комедийного сериала «Как Деревянко Чехова играл»

Телеканал СТС объявил о завершении съёмочного процесса нового сериала «Как Деревянко Чехова играл». Главную роль в комедии, как следует из названия, исполнит Павел Деревянко — он примерит на себя сразу несколько образов.

По сюжету Деревянко получает престижную награду и признание после того, как сыграл тёщу в выдуманном фильме. Однако актёр хочет проявить себя в более серьёзной роли — Антона Павловича Чехова. Планам Деревянко мешает родственница писателя из Таганрога: теперь артисту придётся вернуться в родной город, чтобы переубедить женщину. Для этого придётся решить её семейные конфликты, а заодно договориться с духом самого Чехова.

Режиссёром сериала выступает Федор Стуков («Дылды», «Ивановы-Ивановы»). В актёрский состав вошли Елена Симонова, Андрей Некрасов и другие.

Дата выхода «Как Деревянко Чехова играл» пока неизвестна — вероятно, премьера состоится уже в 2026 году.

