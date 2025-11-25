Скидки
Фонду Саудовской Аравии не хватает денег — ранее он купил Electronic Arts, ESL и Falcons

Фонду Саудовской Аравии не хватает денег — ранее он купил Electronic Arts, ESL и Falcons
По данным New York Times, государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии испытывает нехватку средств после серии крупных приобретений. Пока заработать на инвестициях не удаётся, а деньги на новые проекты стремительно заканчиваются.

Ранее Саудовская Аравия приобрела игровую компанию Electronic Arts за $ 55 млрд: речь идёт о разработчиках серий FIFA (сейчас — EA Sports FC), Battlefield, Need for Speed, Mass Effect, Dragon Age и других.

Фонд также активно вкладывается в киберспорт: ежегодно проводит Esports World Cup с призовыми более $ 50 млн, содержит суперклуб Team Falcons и владеет турнирным оператором ESL FACEIT Group.

Кроме того, сейчас королевство инвестирует в город будущего Неом: огромный небоскрёб длиной 170 км в пустыне, где будут развивать в том числе видеоигры и киберспорт.

Материалы по теме
Саудовская Аравия частично купила EA за $ 55 млрд — создателей FIFA и Need for Speed
