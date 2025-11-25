Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли — премьера 27 февраля

Вышел трейлер фильма «Наследник» с Гленом Пауэллом и Маргарет Куолли — премьера 27 февраля
Комментарии

Кинокомпания A24 представила дебютный трейлер фильма «Наследник». Триллер выйдет в мировой прокат 27 февраля 2026 года, лента также официально появится и в кинотеатрах России. Точную дату выхода в стране назовут позже.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

Лента рассказывает историю мужчины средних лет, который становится наследником многомиллиардного состояния. Он сразу же понимает, что должен сражаться за своё наследие до самого конца.

Главные роли в ленте сыграли Глен Пауэлл («Бегущий человек») и Маргарет Куолли («Субстанция»). Режиссёром выступил Джон Паттон Форд («Преступница Эмили»).

Материалы по теме
Визуальная феерия. Обзор фильма «Злая: Часть 2» с Арианой Гранде
Визуальная феерия. Обзор фильма «Злая: Часть 2» с Арианой Гранде
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android