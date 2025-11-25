Фандом Фест ВКонтакте с выступлениями авторов игр и сериалов посетили 15 тыс. человек

В Москве в эти выходные прошёл фестиваль «Фандом Фест ВКонтакте» — мероприятие привлекло 15 тысяч поклонников поп-культуры.

В рамках фестиваля эксклюзивно показали отрывки из фильмов «Буратино» и «Возвращение в Сайлент Хилл», была анонсирована дата выхода финального эпизода визуальной новеллы «Зайчик», а создатели «Вампиров средней полосы» рассказали о развязке третьего сезона.

Всего на ивенте прошли десятки различных мероприятий и выступлений, связанных с музыкой, миром кино и видеоигр. Конкурс косплея и турнир по K-pop Cover Dance Champ собрал 163 косплееров и 30 танцевальных команд соответственно. Призовой фонд составил 1,1 млн рублей.