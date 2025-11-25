Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фандом Фест ВКонтакте с выступлениями авторов игр и сериалов посетили 15 тыс. человек

Фандом Фест ВКонтакте с выступлениями авторов игр и сериалов посетили 15 тыс. человек
Комментарии

В Москве в эти выходные прошёл фестиваль «Фандом Фест ВКонтакте» — мероприятие привлекло 15 тысяч поклонников поп-культуры.

В рамках фестиваля эксклюзивно показали отрывки из фильмов «Буратино» и «Возвращение в Сайлент Хилл», была анонсирована дата выхода финального эпизода визуальной новеллы «Зайчик», а создатели «Вампиров средней полосы» рассказали о развязке третьего сезона.

Всего на ивенте прошли десятки различных мероприятий и выступлений, связанных с музыкой, миром кино и видеоигр. Конкурс косплея и турнир по K-pop Cover Dance Champ собрал 163 косплееров и 30 танцевальных команд соответственно. Призовой фонд составил 1,1 млн рублей.

Материалы по теме
Организаторы «Фандом Фест ВКонтакте» раскрыли детали фестиваля — он стартует 22 ноября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android