Adobe бесплатно раздаёт код доступа к Photoshop Web с ИИ — как получить в России

Компания Adobe предоставила возможность пользователям бесплатно использовать графический редактор Photoshop Web с искуственным интеллектом.

Доступ могут получить в том числе и россияне, если имеют возможность использовать зарубежный IP-адрес. Для этого нужно:

Установить расширение Adobe Photoshop для Google Chrome или «Яндекс Браузера»; Нажать кнопку Start free offer на открывшейся странице; Создайте новый аккаунт с почтой в домене «.com» (российские не подойдут); После регистрации вернитесь на страницу и нажмите «Начать работу».

С помощью Photoshop Web можно будет бесплатно генерировать изображения, а также удалять или дорисовывать фрагменты фотографии.