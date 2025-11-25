Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Как получить и пользоваться Adobe Photoshop Web бесплатно на 12 месяцев

Adobe бесплатно раздаёт код доступа к Photoshop Web с ИИ — как получить в России
Комментарии

Компания Adobe предоставила возможность пользователям бесплатно использовать графический редактор Photoshop Web с искуственным интеллектом.

Доступ могут получить в том числе и россияне, если имеют возможность использовать зарубежный IP-адрес. Для этого нужно:

  1. Установить расширение Adobe Photoshop для Google Chrome или «Яндекс Браузера»;
  2. Нажать кнопку Start free offer на открывшейся странице;
  3. Создайте новый аккаунт с почтой в домене «.com» (российские не подойдут);
  4. После регистрации вернитесь на страницу и нажмите «Начать работу».

С помощью Photoshop Web можно будет бесплатно генерировать изображения, а также удалять или дорисовывать фрагменты фотографии.

Материалы по теме
Battlefield 6 стала бесплатной на неделю — как скачать игру в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android