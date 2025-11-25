Adobe бесплатно раздаёт код доступа к Photoshop Web с ИИ — как получить в России
Компания Adobe предоставила возможность пользователям бесплатно использовать графический редактор Photoshop Web с искуственным интеллектом.
Доступ могут получить в том числе и россияне, если имеют возможность использовать зарубежный IP-адрес. Для этого нужно:
- Установить расширение Adobe Photoshop для Google Chrome или «Яндекс Браузера»;
- Нажать кнопку Start free offer на открывшейся странице;
- Создайте новый аккаунт с почтой в домене «.com» (российские не подойдут);
- После регистрации вернитесь на страницу и нажмите «Начать работу».
С помощью Photoshop Web можно будет бесплатно генерировать изображения, а также удалять или дорисовывать фрагменты фотографии.
