PARIVISION проиграла B8 на StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

B8 Esports обыграла российскую PARIVISION в третьем раунде стартового этапа StarLadder Budapest Major 2025.

На карте Nuke коллектив Андрея npl Кухарского взял верх со счётом 13-11, оформив вторую победу на турнире.

Состав капитана PARIVISION Джами Jame Али после поражения опустился до показателя 1-2 и теперь находится в шаге от вылета. Игровой день продолжится встречей датской FaZe Clan с бразильской Imperial Esports.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии (Будапешт), где 32 команды борются за внушительный призовой фонд $ 1,25 млн и звание лучшей команды мира.