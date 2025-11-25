Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

PARIVISION проиграла B8 на StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2

PARIVISION проиграла B8 на StarLadder Budapest Major 2025 по CS 2
Комментарии

B8 Esports обыграла российскую PARIVISION в третьем раунде стартового этапа StarLadder Budapest Major 2025.
На карте Nuke коллектив Андрея npl Кухарского взял верх со счётом 13-11, оформив вторую победу на турнире.

CS 2. StarLadder Budapest Major 2025 . Этап 1
25 ноября 2025, вторник. 17:00 МСК
B8
Окончен
1 : 0
PARIVISION

Состав капитана PARIVISION Джами Jame Али после поражения опустился до показателя 1-2 и теперь находится в шаге от вылета. Игровой день продолжится встречей датской FaZe Clan с бразильской Imperial Esports.

StarLadder Budapest Major 2025 проходит с 24 ноября по 14 декабря в Венгрии (Будапешт), где 32 команды борются за внушительный призовой фонд $ 1,25 млн и звание лучшей команды мира.

Российская PARIVISION стартовала с победы над The Huns на чемпионате мира по CS 2:
Российская PARIVISION стартовала с победы над The Huns на чемпионате мира по CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android