Для «Одиссеи» Нолана сделали Циклопа и других существ в натуральную величину

В Сети появились новые детали о съёмочном процессе фильма «Одиссея» Кристофера Нолана. Культовый режиссёр решил использовать в фильме настоящие фигуры Циклопа и других существ.

К команде ленты присоединился Адам Райт — специалист по аниматроникам, создававший фигуры для таких фильмов, как «Франкенвини», «Труп невесты» и «Фантастический мистер Фокс». Таким образом, на съёмках появились Циклоп, Сцилла или даже Сирена в натуральную величину.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Премьера фильма состоится 17 июля 2026 года.

