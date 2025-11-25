Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
StarLadder Budapest Major. День 2. Групповой этап. Стрим B
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Трон: Арес» выйдет в онлайне 2 декабря — фильм не окупился в прокате

«Трон: Арес» выйдет в онлайне 2 декабря — фильм не окупился в прокате
Комментарии

Компания Walt Disney Studios сообщила, что цифровой релиз научно-фантастического фильма «Трон: Арес» состоится в следующий вторник, 2 декабря.

Лента вышла в мировом прокате в начале октября. За три недели «Трон: Арес» собрал только $ 123 млн, что при бюджете около $ 220 млн считается крайне низким результатом.

В третьей части «Трона» цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»).

Материалы по теме
«Вкусы зрителей могут измениться»: Джефф Бриджес — о провале «Трон: Арес»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android