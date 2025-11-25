«Трон: Арес» выйдет в онлайне 2 декабря — фильм не окупился в прокате

Компания Walt Disney Studios сообщила, что цифровой релиз научно-фантастического фильма «Трон: Арес» состоится в следующий вторник, 2 декабря.

Лента вышла в мировом прокате в начале октября. За три недели «Трон: Арес» собрал только $ 123 млн, что при бюджете около $ 220 млн считается крайне низким результатом.

В третьей части «Трона» цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров. Главные роли в ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»).